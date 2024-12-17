В ДТП с грузовиком в Омской области погибла 12-летняя девочка

«Прибывшими на место ДТП сотрудниками полиции предварительно установлено, что 61-летний водитель ВАЗ-2106 в районе 41 километра автодороги Марьяновка-Шербакуль не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю ГАЗ-3307 под управлением мужчины 1986 г.р. и допустил с ним столкновение», — уточнили в полиции.
В результате пренебрежения правилами дорожного движения взрослых людей погиб невинный ребенок — 12-летняя девочка, которая была в автомобиле ВАЗ. Она умерла на месте происшествия от полученных травм. Водитель этой машины попал в больницу.
По результатам проверки должно быть принято процессуальное решение, уточнили в полиции. Другие версии аварии не приводятся.