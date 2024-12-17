Лаборант из Братска отдала мошенникам почти 1,4 миллиона рублей

— Спустя время аферисты убедили ее оплатить несуществующие лицензии и штрафы за наличие у нее нескольких площадок для увеличения прибыли. В общей сложности лаборнат потеряла почти один миллион 378 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.