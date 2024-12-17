Лаборант из Братска отдала мошенникам почти 1,4 миллиона рублей

В Братске 24-летняя лаборант пыталась заработать на инвестициях, но попала в лапы мошенников. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России «Братское».
В сентябре 2024 девушка нашла в сети заманчивое объявление, ей обещали «легкий» и быстрый заработок. Заинтересовавшись, откликнулась на предложение и отправила «брокерам» первоначальный взнос в размере 9,5 тысяч рублей. На этом не остановилась, продолжала пополнять счета незнакомцев.
— Спустя время аферисты убедили ее оплатить несуществующие лицензии и штрафы за наличие у нее нескольких площадок для увеличения прибыли. В общей сложности лаборнат потеряла почти один миллион 378 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.
При всем этом большую часть денег она специально оформила в кредит, собственных сбережений было около полумиллиона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что около 6,3 миллиона похитили мошенники под видом брокеров в Иркутской области за сутки.