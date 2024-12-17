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Старый друг нашел в белье минчанина почти 3000 долларов

Старый знакомый украл у спящего минчанина почти 3000 долларов.

Источник: Комсомольская правда

В Минске старый друг ограбил мужчину. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился минчанин заявивший, что его ограбил старый знакомый. Выяснилось, что мужчины случайно встретились в увеселительном заведении. Горожанин пригласил знакомого к себе домой, а после пошел спать.

Пока хозяин квартиры отдыхал, 35-летний подозреваемый проверил квартиру и нашел в спальне в комоде с бельем 2000 долларов и 800 евро.

С украденными деньгами гость ушел. А после съездил за чужой счет в Санкт-Петербург, где потратил все на алкоголь и развлечения.

Фигуранта будут судить за кражу.

Тем временем упавшая елка придавила насмерть мужчину в Лунинецком районе.