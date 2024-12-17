Старый друг нашел в белье минчанина почти 3000 долларов

В Минске старый друг ограбил мужчину. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился минчанин заявивший, что его ограбил старый знакомый. Выяснилось, что мужчины случайно встретились в увеселительном заведении. Горожанин пригласил знакомого к себе домой, а после пошел спать.
Пока хозяин квартиры отдыхал, 35-летний подозреваемый проверил квартиру и нашел в спальне в комоде с бельем 2000 долларов и 800 евро.
С украденными деньгами гость ушел. А после съездил за чужой счет в Санкт-Петербург, где потратил все на алкоголь и развлечения.
Фигуранта будут судить за кражу.
Тем временем упавшая елка придавила насмерть мужчину в Лунинецком районе.