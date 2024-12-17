СК опубликовал видео допроса подозреваемого в нападении на двух человек в Ростове

Напомним, 16 декабря, некий мужчина бросился с ножом на девушку на лестнице и нанес ей десятки ударов ножом. В тот же день похожий человек пытался ударить ножом подростка на лестничной клетке на другом адресе. Когда атака не увенчалась успехом, нападавший пытался скрыться, а мальчик погнался за ним и получил несколько ударов кулаком.