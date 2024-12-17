СК опубликовал видео допроса подозреваемого в нападении на двух человек в Ростове

Видео допроса подозреваемого в покушении на убийство двух человек опубликовал донской Следком. Задержанный 16 декабря после нападения с ножом на девушку и подростка, в результате чего первая скончалась, а второй оказался в больнице, попал в кадр в кабинете у следователя.
В кадрах пресс-службы Следственного управления СК по Ростовской области видно, что за столом у следователя находится молодой мужчина в серой куртке с капюшоном. Человек в такой же одежде попал на камеры наблюдения в подъездах двух многоквартирных домов в Ростове, где произошли нападения на людей.
Напомним, 16 декабря, некий мужчина бросился с ножом на девушку на лестнице и нанес ей десятки ударов ножом. В тот же день похожий человек пытался ударить ножом подростка на лестничной клетке на другом адресе. Когда атака не увенчалась успехом, нападавший пытался скрыться, а мальчик погнался за ним и получил несколько ударов кулаком.
— Возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на убийство», — прокомментировали в Ростовском Следкоме и добавили, что, учитывая смерть девушки, статья будет переквалифицирована на более тяжкую. — Также глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел.
В свою очередь ход расследования взяли на контроль в областной прокуратуре.