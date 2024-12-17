Дело о нападении на девушку и подростка в Ростове взял на контроль глава СК РФ

По данным следователей, подозреваемый совершил нападения вечером 16 декабря. Пострадали подросток в Ворошиловском районе города и девушка в Аксайском районе. Известно, что вторая пострадавшая умерла в больнице от ножевых ран, а мальчик — ученик 9 класса — чудом выжил.