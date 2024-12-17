Дело о нападении на девушку и подростка в Ростове взял на контроль глава СК РФ

Дело о нападении на девушку и подростка в Ростове-на-Дону взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба федерального СК.
— Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, — говорится в публикации СК России.
По данным следователей, подозреваемый совершил нападения вечером 16 декабря. Пострадали подросток в Ворошиловском районе города и девушка в Аксайском районе. Известно, что вторая пострадавшая умерла в больнице от ножевых ран, а мальчик — ученик 9 класса — чудом выжил.
В отношении задержанного завели уголовное дело, мужчина уже побывал на допросе. Следствие также взяли на контроль в прокуратуре.