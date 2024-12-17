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Море в Анапе окрасилось в черный цвет

Морская вода в Анапе приобрела черный цвет после масштабного разлива мазута, произошедшего в Керченском проливе 15 декабря.

Источник: соцсети

Шокированные местные жители и отдыхающие стали свидетелями этого экологического бедствия, которое превысило все предварительные прогнозы. На видео, сделанных очевидцами, видно, как густая черная жижа распространилась на значительную часть прибрежной зоны, затруднив доступ к морю.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что мазутный разлив, возникший после крушения двух танкеров, не только испортил внешний вид пляжей, но и стал причиной гибели птиц, оказавшихся в токсичном плену. Многие из них не смогли выбраться из вязкой массы и погибли. Экологи и местные власти продолжают оценивать последствия аварии, а специалисты работают над ликвидацией загрязнения.

экология