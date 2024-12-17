Море в Анапе окрасилось в черный цвет

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что мазутный разлив, возникший после крушения двух танкеров, не только испортил внешний вид пляжей, но и стал причиной гибели птиц, оказавшихся в токсичном плену. Многие из них не смогли выбраться из вязкой массы и погибли. Экологи и местные власти продолжают оценивать последствия аварии, а специалисты работают над ликвидацией загрязнения.