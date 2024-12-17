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Мошенники обманывают новосибирцев под предлогом перерасчета пенсий

Жулики часто представляются сотрудниками Социального фонда. В ведомстве рассказали, как распознать проходимца.

В отделении Социального фонда России по Новосибирской области рассказали о наиболее распространенных уловках мошенников.

Один из самых распространенных способов обмана граждан мошенниками — предложение платных услуг по перерасчету пенсий, пособий или социальных выплат.

— Запомните, если у вас есть основания для перерасчета пенсии или пособий — данная услуга Отделением СФР по Новосибирской области предоставляется бесплатно, и вы можете получить ее без посредников, — подчеркнули в отделении Социального фонда России по Новосибирской области.

Кроме того, если вам позвонил неизвестный и представился сотрудником Социального фонда, запросил сведения для проведения каких-либо операций, не называйте свои персональные данные. Особенно, если речь идет о паспортных данных, номере банковской карты, ее ПИН-коде или пароле от личного кабинета на портале госуслуг.

— Специалисты Отделения СФР по Новосибирской области не запрашивают такие данные по телефону. При поступлении звонков с незнакомых телефонных номеров рекомендуем незамедлительно прекратить дальнейшее общение. Это — мошенники, — предупредили новосибирцев.

Также в Социальном фонде добавили, что работники ведомства не обходят дома для уточнения сведений о пенсионерах.

Екатерина СОСНИНА.