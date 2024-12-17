Мошенники обманывают новосибирцев под предлогом перерасчета пенсий

В отделении Социального фонда России по Новосибирской области рассказали о наиболее распространенных уловках мошенников.
Один из самых распространенных способов обмана граждан мошенниками — предложение платных услуг по перерасчету пенсий, пособий или социальных выплат.
— Запомните, если у вас есть основания для перерасчета пенсии или пособий — данная услуга Отделением СФР по Новосибирской области предоставляется бесплатно, и вы можете получить ее без посредников, — подчеркнули в отделении Социального фонда России по Новосибирской области.
Кроме того, если вам позвонил неизвестный и представился сотрудником Социального фонда, запросил сведения для проведения каких-либо операций, не называйте свои персональные данные. Особенно, если речь идет о паспортных данных, номере банковской карты, ее ПИН-коде или пароле от личного кабинета на портале госуслуг.
— Специалисты Отделения СФР по Новосибирской области не запрашивают такие данные по телефону. При поступлении звонков с незнакомых телефонных номеров рекомендуем незамедлительно прекратить дальнейшее общение. Это — мошенники, — предупредили новосибирцев.
Также в Социальном фонде добавили, что работники ведомства не обходят дома для уточнения сведений о пенсионерах.
Екатерина СОСНИНА.