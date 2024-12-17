Мошенники обманывают новосибирцев под предлогом перерасчета пенсий

Кроме того, если вам позвонил неизвестный и представился сотрудником Социального фонда, запросил сведения для проведения каких-либо операций, не называйте свои персональные данные. Особенно, если речь идет о паспортных данных, номере банковской карты, ее ПИН-коде или пароле от личного кабинета на портале госуслуг.