СК ищет очевидцев ДТП в Ивьевском районе, в котором погиб мужчина

По данным следствия, около 19 часов 2 декабря на 109-м км трассы М6 вблизи д. Крупли произошло попутное столкновение автомобиля BMW с трактором в сцепке с полуприцепом. В результате аварии 52-летний водитель иномарки получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Водитель трактора не пострадал.
Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области, сотрудников ГАИ осмотрено место происшествия, назначено производство ряда экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская, автотехническая, транспортно-трасологическая экспертизы.
Ивьевским райотделом СК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Имеются достаточные данные полагать, что водители автомобилей, их пассажиры, а также пешеходы, находившиеся в момент ДТП вблизи места аварии, могли быть его очевидцами. Следственный комитет обращается к гражданам, которые стали очевидцами аварии и располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом в Ивьевский РОСК по телефонам: (8029) 119−61−27, (801595) 6−39−80, (801595) 6−39−81.