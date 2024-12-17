Олбани
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК ищет очевидцев ДТП в Ивьевском районе, в котором погиб мужчина

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ивьевский райотдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Источник: БЕЛТА

По данным следствия, около 19 часов 2 декабря на 109-м км трассы М6 вблизи д. Крупли произошло попутное столкновение автомобиля BMW с трактором в сцепке с полуприцепом. В результате аварии 52-летний водитель иномарки получил телесные повреждения, от которых скончался на месте. Водитель трактора не пострадал.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области, сотрудников ГАИ осмотрено место происшествия, назначено производство ряда экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская, автотехническая, транспортно-трасологическая экспертизы.

Ивьевским райотделом СК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Имеются достаточные данные полагать, что водители автомобилей, их пассажиры, а также пешеходы, находившиеся в момент ДТП вблизи места аварии, могли быть его очевидцами. Следственный комитет обращается к гражданам, которые стали очевидцами аварии и располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом в Ивьевский РОСК по телефонам: (8029) 119−61−27, (801595) 6−39−80, (801595) 6−39−81.