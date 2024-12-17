СК ищет очевидцев ДТП в Ивьевском районе, в котором погиб мужчина

Имеются достаточные данные полагать, что водители автомобилей, их пассажиры, а также пешеходы, находившиеся в момент ДТП вблизи места аварии, могли быть его очевидцами. Следственный комитет обращается к гражданам, которые стали очевидцами аварии и располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом в Ивьевский РОСК по телефонам: (8029) 119−61−27, (801595) 6−39−80, (801595) 6−39−81.