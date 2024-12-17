ЧП в Керченском проливе: в минздраве рассказали о состоянии пострадавшего

«Состояние моряка, пострадавшего в результате крушения танкера “Волгонефть 212” и доставленного в Керченскую городскую больницу № 1 им. Н. П. Пирогова, в настоящее время удовлетворительное», — сообщили в Минздраве.
По данным профильного министерства, пострадавший продолжает лечение в медицинской организации.
Пациент был госпитализирован в отделение нейрохирургии в состоянии средней тяжести, сообщалось накануне.
Всего 11 человек, пострадавших в результате крушения танкера «Волгонефть 239» в Керченском проливе, остаются в больнице Анапы. Девять из них — в состоянии средней тяжести. Двое — в тяжелом состоянии.
ЧП произошло в воскресенье в Керченском проливе. Из-за шторма потерпели бедствие танкеры «Волгонефть-212» с экипажем в 13 человек и «Волгонефть-239», на его борту находился экипаж из 14 человек. В МЧС России сообщили, что танкер «Волгонефть 212» сел на мель, танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф.
В ходе спасательной операции с «Волгонефть-212» были эвакуированы 13 моряков, один член экипажа погиб. Утром в понедельник была успешно завершена спасательная операция членов экипажа второго танкера.