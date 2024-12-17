ЧП в Керченском проливе: в минздраве рассказали о состоянии пострадавшего

ЧП произошло в воскресенье в Керченском проливе. Из-за шторма потерпели бедствие танкеры «Волгонефть-212» с экипажем в 13 человек и «Волгонефть-239», на его борту находился экипаж из 14 человек. В МЧС России сообщили, что танкер «Волгонефть 212» сел на мель, танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф.