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В Таганроге трамвай сбил женщину

Трамвай сбил жительницу Таганрога около дома № 15 на ул. Москатова. Как сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области, ДТП произошло около восьми утра 17 декабря.

Источник: Коммерсантъ

Согласно сообщению, водитель трамвая наехал на 59-летнюю женщину, которая переходила трамвайное полотно. Госпитализация пострадавшей не понадобилась, ей была оказана медицинская помощь.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.