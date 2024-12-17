В Таганроге трамвай сбил женщину

Согласно сообщению, водитель трамвая наехал на 59-летнюю женщину, которая переходила трамвайное полотно. Госпитализация пострадавшей не понадобилась, ей была оказана медицинская помощь.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Трамвай сбил жительницу Таганрога около дома № 15 на ул. Москатова. Как сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области, ДТП произошло около восьми утра 17 декабря.
Согласно сообщению, водитель трамвая наехал на 59-летнюю женщину, которая переходила трамвайное полотно. Госпитализация пострадавшей не понадобилась, ей была оказана медицинская помощь.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.