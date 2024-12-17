В Ташкентской области три льва сбежали из сафари-парка и растерзали охранника

Что произошло?
По информации Генеральной прокуратуры, трагедия случилась около 5 утра 17 декабря. Три льва, находившиеся в одном вольере, вырвались через открытую дверь. Почему дверь оказалась открытой — пока неизвестно.
44-летний охранник заметил происходящее и попытался загнать животных обратно в клетку, но хищники напали на него. Львы растерзали мужчину и частично съели его тело.
Как удалось поймать львов?
К 9 утра сотрудникам парка удалось поймать двух львов с помощью транквилизаторов.
Третьего льва застрелил местный охотник, чтобы предотвратить дальнейшую опасность.
Опасности больше нет
В Генпрокуратуре заверили, что ситуация под полным контролем. Других сбежавших хищников нет, и жителям близлежащих территорий ничего не угрожает.
Вопросы без ответов
Трагедия вызывает множество вопросов:
Как дверь вольера могла остаться открытой?
Почему система безопасности парка оказалась столь уязвимой?
Кто понесёт ответственность за смерть сотрудника?
Сафари-парк Lion Park должен был стать местом отдыха и развлечений для жителей и туристов, но вместо этого стал площадкой для трагедии, которой можно было бы избежать при должном контроле. Теперь остаётся ждать официального расследования и объяснений от руководства парка. Эта трагедия — серьёзный сигнал для всех подобных заведений, где безопасность посетителей и сотрудников должна быть приоритетом номер один.