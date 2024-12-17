В Ташкентской области три льва сбежали из сафари-парка и растерзали охранника

Сафари-парк Lion Park должен был стать местом отдыха и развлечений для жителей и туристов, но вместо этого стал площадкой для трагедии, которой можно было бы избежать при должном контроле. Теперь остаётся ждать официального расследования и объяснений от руководства парка. Эта трагедия — серьёзный сигнал для всех подобных заведений, где безопасность посетителей и сотрудников должна быть приоритетом номер один.