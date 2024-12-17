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В Ташкентской области три льва сбежали из сафари-парка и растерзали охранника

Сегодня утром в социальных сетях распространилась тревожная информация: три льва вырвались из клетки в сафари-парке Lion Park в Ташкентской области и напали на сторожа. Жителей близлежащих районов предупреждали о возможной опасности и призывали не выходить из домов.

Источник: Vaib.Uz

Что произошло?

По информации Генеральной прокуратуры, трагедия случилась около 5 утра 17 декабря. Три льва, находившиеся в одном вольере, вырвались через открытую дверь. Почему дверь оказалась открытой — пока неизвестно.

44-летний охранник заметил происходящее и попытался загнать животных обратно в клетку, но хищники напали на него. Львы растерзали мужчину и частично съели его тело.

Как удалось поймать львов?

К 9 утра сотрудникам парка удалось поймать двух львов с помощью транквилизаторов.

Третьего льва застрелил местный охотник, чтобы предотвратить дальнейшую опасность.

Опасности больше нет

В Генпрокуратуре заверили, что ситуация под полным контролем. Других сбежавших хищников нет, и жителям близлежащих территорий ничего не угрожает.

Вопросы без ответов

Трагедия вызывает множество вопросов:

Как дверь вольера могла остаться открытой?

Почему система безопасности парка оказалась столь уязвимой?

Кто понесёт ответственность за смерть сотрудника?

Сафари-парк Lion Park должен был стать местом отдыха и развлечений для жителей и туристов, но вместо этого стал площадкой для трагедии, которой можно было бы избежать при должном контроле. Теперь остаётся ждать официального расследования и объяснений от руководства парка. Эта трагедия — серьёзный сигнал для всех подобных заведений, где безопасность посетителей и сотрудников должна быть приоритетом номер один.