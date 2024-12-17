В Новосибирске потушили пожар на лодочной станции

В Кировском районе Новосибирска во вторник, 17 декабря произошёл пожар на территории спортивно-лодочного клуба «Чайка» по адресу ул. Бугринская, 15/2. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании одноэтажного строения из бруса поступило в 16:50. К моменту прибытия пожарных существовала угроза распространения огня на соседние постройки.
В результате 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники не позволили этому случиться. Специалисты ликвидировали открытое горение за 25 минут.
Огнём повреждён дом на площади 15 кв.м. Информации о пострадавших не поступало.
UPD: по факту инцидента начала проверку Новосибирская транспортная прокуратура. По данным ведомства, сгорела хозяйственная постройка, а предварительной причиной пожара явилась неисправность электропроводки.