Олбани
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске потушили пожар на лодочной станции

8 сотрудников МЧС справились с огнём за 25 минут.

Источник: соцсети

В Кировском районе Новосибирска во вторник, 17 декабря произошёл пожар на территории спортивно-лодочного клуба «Чайка» по адресу ул. Бугринская, 15/2. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании одноэтажного строения из бруса поступило в 16:50. К моменту прибытия пожарных существовала угроза распространения огня на соседние постройки.

В результате 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники не позволили этому случиться. Специалисты ликвидировали открытое горение за 25 минут.

Огнём повреждён дом на площади 15 кв.м. Информации о пострадавших не поступало.

UPD: по факту инцидента начала проверку Новосибирская транспортная прокуратура. По данным ведомства, сгорела хозяйственная постройка, а предварительной причиной пожара явилась неисправность электропроводки.

пожары