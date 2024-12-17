В Орше подростки угнали «Жигули» и попали в ДТП

Несовершеннолетние сначала сидели в ВАЗе, а потом один из них решил «покататься». Для этого 16-летний злоумышленник замкнул провода в авто и нажал на газ. Но угонщику не удалось проехать и сотни метров — «Жигули» врезались в припаркованную рядом машину.