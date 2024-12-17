Олбани
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Орше подростки угнали «Жигули» и попали в ДТП

Подростки грелись в чужих «Жигулях», завели их и врезались в другую машину в Орше.

Источник: Комсомольская правда

Оршанские подростки угнали «Жигули», но попали в ДТП, не проехав и сотни метров, передает телеграм-канал «Милиция Витебщины».

Инцидент с угоном и аварией произошел недавно в районном центре. Как выяснили оперативники, компания оршанских подростков во дворах обнаружила припаркованные и незапертые «Жигули».

Несовершеннолетние сначала сидели в ВАЗе, а потом один из них решил «покататься». Для этого 16-летний злоумышленник замкнул провода в авто и нажал на газ. Но угонщику не удалось проехать и сотни метров — «Жигули» врезались в припаркованную рядом машину.

После ДТП подростки сбежали. Однако их вскоре вычислили и будут судить за угон.

Тем временем упавшая елка придавила насмерть мужчину в Лунинецком районе.

Также старый друг нашел в белье минчанина почти 3000 долларов.