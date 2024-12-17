В Орше подростки угнали «Жигули» и попали в ДТП

Оршанские подростки угнали «Жигули», но попали в ДТП, не проехав и сотни метров, передает телеграм-канал «Милиция Витебщины».
Инцидент с угоном и аварией произошел недавно в районном центре. Как выяснили оперативники, компания оршанских подростков во дворах обнаружила припаркованные и незапертые «Жигули».
Несовершеннолетние сначала сидели в ВАЗе, а потом один из них решил «покататься». Для этого 16-летний злоумышленник замкнул провода в авто и нажал на газ. Но угонщику не удалось проехать и сотни метров — «Жигули» врезались в припаркованную рядом машину.
После ДТП подростки сбежали. Однако их вскоре вычислили и будут судить за угон.
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