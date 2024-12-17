В деле убийства аниматоров стороны хотят смены адвокатов и судьи

«Кеворкьян, если вы хотите пригласить какого-то конкретного адвоката, то, пожалуйста, но услуги защитника будете оплачивать сами. В зале суда Татьяна Владимировна — не первый ваш защитник. Вначале у вас с ней все складывалось хорошо, в ее квалификации вы не сомневались. Потом вы направили жалобу на Юдину в адвокатскую палату Краснодарского края. Но защитница подтвердила, что посещает судебные заседания, приходит в СИЗО, направляет в нужные инстанции запросы от вашего имени, в том числе. Суд считает, что вы злоупотребляете своим правом, отказывает удовлетворять ваши ходатайства».