В деле убийства аниматоров стороны хотят смены адвокатов и судьи

В Краснодарском краевом суде 16 декабря прошло заседание по делу об убийстве аниматоров из Усть-Лабинска Кирилла Чубко и Татьяны Мастыко. Пара погибла 28 апреля 2023 года. В преступлении обвиняют Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна. Детали — в репортаже kuban.aif.ru.
Вдова без защиты.
В судебном зале № 12 за стеклом слева у окошка стоит Демьян Кеворкьян и переговаривается со своим адвокатом Татьяной Юдиной. С момента начала следствия Юдина уже шестой защитник Кеворкьяна. От предыдущих фигурант отказывался по разным причинам. Возле правого окошка сидит Арам Двойников. Он тоже периодически что-то уточняет у своего адвоката. Между двумя подсудимыми стоит Арам Татосян.
Помимо подсудимых в зале находятся вдова и брат погибшего Кирилла Чубко. Также адвокат матери Татьяны Мастыко Алексей Шереметьев. По требованию Кеворкьяна суд будет с участием присяжных. Но в этот раз коллегии в зале нет из-за того, что пока решаются процессуальные вопросы. Заходит судья. Рассматривает ходатайства по отводу от дела адвоката Дарьи Чубко Александра Звездина, защитника семьи Мастыко Шереметьева и судьи. Сменить судью потребовал Звездин. В своем обращении он заявил, что «не доверяет всему составу краевого суда», а также попросил рассмотреть дело в Адыгее. На это судья отвечает:
«Александр Звездин не мотивированно не доверяет составу краевого суда, просит перенести слушание в республиканский суд Адыгеи».
В итоге Звездина отводят от уголовного дела. В зале суда его нет. Пока что Дарья Чубко без защитника, но женщина уверена, что Звездина отстранили не по закону.
«Якобы у Звездина с мамой Татьяны Мастыко идут разногласия и противоречия в интересах из-за того, что адвокат ранее представлял в суде обеих потерпевших семей. Но мы будем добиваться пожизненного заключения для всех фигурантов. Не доверяю суду, буду требовать отвода судьи еще раз. Суд меня не слушает. Не возвращает моего представителя, которого незаконно отвели от дела. Я предоставляла на это доказательства, но суд не стал слушать», — комментирует kuban.aif.ru Дарья Чубко.
Кеворкьян отказывается от адвоката.
Судебное заседание продлилось около шести часов. Все это время Двойников и Татосян высказались в поддержку своих защитников. Жалобы и несогласия выразил Демьяна Кеворкьян. В какой-то момент он решил отказаться от своего шестого адвоката Татьяны Юдиной.
«Мне нужна юридическая помощь. Данный адвокат не осуществляет ее», — настаивает Кеворкьян.
Фигурант долго возмущается, что его «права нарушаются», требует «разрешить фото- и видеосъемку в зале». Но адвокат Юдина напоминает Кеворкьяну, что он «не вебкам-модель, а находится в зале суда».
«При чем тут вебкам-модель? Мне внимание не обеспечили вообще», — продолжает подсудимый.
«Уважаемый суд, я готова поддержать ходатайство о моем отводе, если это будет мотивировано с указаниями моего непрофессионализма. Пока я обязана выполнять свою работу», — отвечает Татьяна Юдина.
Выслушав всех, судья принимает решение:
«Кеворкьян, если вы хотите пригласить какого-то конкретного адвоката, то, пожалуйста, но услуги защитника будете оплачивать сами. В зале суда Татьяна Владимировна — не первый ваш защитник. Вначале у вас с ней все складывалось хорошо, в ее квалификации вы не сомневались. Потом вы направили жалобу на Юдину в адвокатскую палату Краснодарского края. Но защитница подтвердила, что посещает судебные заседания, приходит в СИЗО, направляет в нужные инстанции запросы от вашего имени, в том числе. Суд считает, что вы злоупотребляете своим правом, отказывает удовлетворять ваши ходатайства».
После завершения судебного заседания адвокаты отказались как-либо комментировать уголовное дело до вынесения приговора.
Умерли по очереди.
В свой последний вечер Кирилла Чубко и Татьяны Мастыко возвращались домой из станицы Крыловской, где провели детский праздник. На машине Кирилла по темной трассе им нужно было проехать всего 140 км. Когда артисты проехали половину пути, то неожиданно лопнуло колесо автомобиля. Пара пыталась устранить проблему своими силами, но безуспешно. На помощь к ним пришли трое незнакомцев. Вместе с ними Кирилл поехал в соседнюю станицу за новым колесом. Дарья же осталась ждать его в машине на обочине. Перед тем как выехать, Кирилл успел предупредить жену Дарью, что он вернется, когда починит колесо. После этого аниматор на связь не выходил.
В ту ночь Кирилл сделал несколько денежных переводов на карту коллеги. Всего около 180 тысяч рублей. Позже с карты Татьяны суммы снимали в банкоматах трех разных станиц в сотне километров друг от друга. После череды странных обстоятельств, аниматоры с машиной пропали. Днем 29 апреля их начали искать семьи и десятки волонтеров. Днем 30 апреля сотрудники СУ СКР по краю возбудили уголовное дело об убийстве.
Днем 1 мая в лесу Брюховецкого района правоохранители нашли машину Кирилла. К вечеру волонтеры «Лизы Алерт» завершили поиски Кирилла и Татьяны. В тот же день под Адыгеей поймали Демьяна Кеворкьяна. Выяснилось, что в 2016 году его приговорили к 18 годам колонии за то, что он во главе банды нападал на людей на трассах. Через два дня задержали Анатолия Двойникова и Арам Татосян. Следователи установили, что за плечами всех троих есть судимость.
Поиски пропавших аниматоров продолжались четверо суток. Сначала в лесу возле хутора Памяти Ленина нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. На пятый день поисков в лесополосе в Ленинградском районе обнаружили и труп Татьяны. Следователи установили, что подозреваемые напали на артистов, связали их, вымогали деньги, отобрали банковские карты. Первым погиб Кирилл от 13 ножевых ранений. Тело увезли, машину сожгли. Татьяна скончалась утром от пяти ударов ножом в шею. Для того чтобы правоохранителям и волонтерам сложно было найти аниматоров, их места захоронения присыпали листвой. Подсудимым вменяли сразу пять статей УК РФ. Им грозят сроки вплоть до пожизненных. Следующее судебное заседание по уголовному делу запланировано на 13 января 11:00.