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В Минздраве Крыма рассказали о состоянии моряка, пострадавшего при крушении танкера

Минздрав Крыма: моряк с танкера находится в удовлетворительном состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Член экипажа танкера «Волгонефть 212», потерпевшего крушение в Керченском проливе, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

«Состояние моряка, пострадавшего в результате крушения танкера “Волгонефть 212” и доставленного в ГБУЗ РК “Керченская городская больница № 1 им. Н. П. Пирогова”, в настоящее время удовлетворительное», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что пациент продолжает лечиться в медучреждении.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в результате крушения двух танкеров «Волгонефти», которые перевозили нефтепродукты, в опасности оказались 13 человек на одном судне и 14 — на другом. Один моряк погиб. Главной причиной трагедии стал семибалльный шторм и неподходящие погодные условия.