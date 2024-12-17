В Минздраве Крыма рассказали о состоянии моряка, пострадавшего при крушении танкера

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в результате крушения двух танкеров «Волгонефти», которые перевозили нефтепродукты, в опасности оказались 13 человек на одном судне и 14 — на другом. Один моряк погиб. Главной причиной трагедии стал семибалльный шторм и неподходящие погодные условия.