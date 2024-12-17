На Урале суд отправил в колонию очередного наркокурьера

По данным следствия, в декабре 2023 года он стал членом преступной группы, в которой выполнял роль курьера. 21 декабря извлёк из тайника наркотическое средство, расфасованное в 16 свёртков. Из них семь разместил в тайники, а с остальными девятью его задержали полицейские.