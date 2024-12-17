Олбани
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале суд отправил в колонию очередного наркокурьера

21 декабря 2023 года он извлёк из тайника наркотическое средство, расфасованное в 16 свёртков.

В Берёзовском Свердловской области 46-летний мужчина получил семь лет колонии за попытку сбыта наркотических средств. Об этом сообщает облпрокуратура.

По данным следствия, в декабре 2023 года он стал членом преступной группы, в которой выполнял роль курьера. 21 декабря извлёк из тайника наркотическое средство, расфасованное в 16 свёртков. Из них семь разместил в тайники, а с остальными девятью его задержали полицейские.

Мужчина признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему семь лет колонии строгого режима. Под стражу его взяли в зале суда.