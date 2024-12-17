Один из затонувших танкеров в Черном море не имел разрешения на плавание

Ранее мы писали, эксперт рассказал об опасности дизельного топлива, вытекшего из-за крушения танкеров. Оно хорошо растворяется в воде, поэтому оно способно нанести большой вред организмам, живущим на дне моря: планктоны, представители бентоса.