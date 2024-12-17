Один из затонувших танкеров в Черном море не имел разрешения на плавание

Один из затонувших танкеров в Черном море не имел действующих документов, сообщает РИА Новости.
По данным реестровой книги Российского Речного Регистра, на судно «Волгонефть 239», которое потерпело крушение 15 декабря, не было разрешения на плавание.
«Состояние судна — 08 — Приостановлено действие документов», — указано в реестровой книге.
Напомним, в Анапе ввели режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов на береговую линию. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на месте развернули оперативный штаб. В настоящее время проводится ликвидация последствий.
Ранее мы писали, эксперт рассказал об опасности дизельного топлива, вытекшего из-за крушения танкеров. Оно хорошо растворяется в воде, поэтому оно способно нанести большой вред организмам, живущим на дне моря: планктоны, представители бентоса.