«Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется», — сказал собеседник агентства.
В Морспасслужбе сообщили, что герметичность корпуса подавшего сигнал бедствия танкера не нарушена, утечки в море нет. Экипаж в безопасности.
КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется», — сказал собеседник агентства.
В Морспасслужбе сообщили, что герметичность корпуса подавшего сигнал бедствия танкера не нарушена, утечки в море нет. Экипаж в безопасности.