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Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

«Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется», — сказал собеседник агентства.

В Морспасслужбе сообщили, что герметичность корпуса подавшего сигнал бедствия танкера не нарушена, утечки в море нет. Экипаж в безопасности.