Чем опасен разлив мазута в Керченском проливе после крушения танкеров

При этом он подчеркнул, что при низких температурах растворимость мазута хуже. И если сейчас будут шторма, как обещают синоптики, то все это перемешается с песком и выплеснется на пляж, где его (мазут — ред.) уберут. В противном же случае загрязнение будет перемещаться по проливу довольно долго.