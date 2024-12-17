Чем опасен разлив мазута в Керченском проливе после крушения танкеров

Есть ли опасность для человека.
«На наше счастье, все это произошло зимой, когда вода холодная, сильно штормит. Поэтому мазут, который вылился, перемешался с песком, и, скорее всего, утонет, не будет плавать на поверхности воды. И будет там долго лежать», — объяснил Константин Работягов.
По его словам, если бы это произошло летом, то мазут бы плавал на поверхности. Растворимые компоненты уходили бы в морскую воду, и все это отравляло бы планктон. Сейчас же нефтепродукты смешаются с песком и утонут, а то, что не утонет, выбросит на берег.
«Влияние на экосистему будет минимальное. Если приложить усилия, то месяца за два-три можно все это удалить с пляжа. Если нет, то оно может перемешаться с песком и в течение нескольких лет пачкать тела и купальники отдыхающих», — добавил эксперт.
Он уточнил, что в отличие от нефти, мазут убирается только вручную из-за его свойства смешиваться с песком.
Риск для популяции рыб.
Эксперт подчеркнул, что мазут — это продукт перегонки нефти и содержат все токсичные вещества, которые есть в ней.
«Когда он (мазут — ред.) попадает в воду, то потихоньку начинает растворяться в воде на серосодержащие, азотсодержащие соединения. Первым делом это усваивается планктоном», — объяснил ученый.
Хорошо, если после отравления планктон умирает. Если же нет, то, по словам специалиста, он может содержать в себе токсины, и его съест рыба.
«Отдаленные последствия для морской фауны могут быть очень тяжелые. По пищевой цепочке вверх: планктон, мелкая рыба, далее более крупная — все эти токсичные вещества потихоньку накапливаются», — рассказал Константин Работягов.
При этом он подчеркнул, что при низких температурах растворимость мазута хуже. И если сейчас будут шторма, как обещают синоптики, то все это перемешается с песком и выплеснется на пляж, где его (мазут — ред.) уберут. В противном же случае загрязнение будет перемещаться по проливу довольно долго.
«Первым делом погибнет планктон и затем из-за отсутствия пищи погибнет мелкая рыба. То есть с точки зрения промыслового рыболовства определенный риск есть — это может повлиять на численность рыбы», — отметил эксперт.
При этом он обратил внимание, что это локальная проблема и может коснуться только Керченского пролива, а не Азовского и Черного морей в целом.
«Рыба не станет ядовитой для человека. Она если съест планктон и сама отравится, то умрет быстрее, чем наберет количество токсинов, которые опасны для нас. Если не собирать на берегу погибшую рыбу, ничего не должно случиться», — подытожил специалист.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье.
В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.