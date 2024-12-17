На заводе в Уфе чуть не погиб 39-летний водитель грузовика

В Уфе едва чуть не погиб рабочий. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.
Инцидент произошел вечером минувшей субботы, 14 декабря, на заводе «Ремстройдормаш» — филиала АО «Башкиравтодор». После выгрузки щебня 39-летний водитель грузовика поехал на автомойку. Перед заездом на нее он стал поднимать кузов автомобиля, который задел высоковольтные провода. Их оборвало, и работника ударило током.
Очевидцы ЧП вызвали скорую. Шофер получил серьезные ожоги, его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 18.
Гострудинспекция начала расследование, в ходе него специалисты намерены выяснить все обстоятельства и причины случившегося.
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