На заводе в Уфе чуть не погиб 39-летний водитель грузовика

Инцидент произошел вечером минувшей субботы, 14 декабря, на заводе «Ремстройдормаш» — филиала АО «Башкиравтодор». После выгрузки щебня 39-летний водитель грузовика поехал на автомойку. Перед заездом на нее он стал поднимать кузов автомобиля, который задел высоковольтные провода. Их оборвало, и работника ударило током.