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На заводе в Уфе чуть не погиб 39-летний водитель грузовика

В Уфе работника филиала «Башкиравтодор» едва не убило током.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе едва чуть не погиб рабочий. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.

Инцидент произошел вечером минувшей субботы, 14 декабря, на заводе «Ремстройдормаш» — филиала АО «Башкиравтодор». После выгрузки щебня 39-летний водитель грузовика поехал на автомойку. Перед заездом на нее он стал поднимать кузов автомобиля, который задел высоковольтные провода. Их оборвало, и работника ударило током.

Очевидцы ЧП вызвали скорую. Шофер получил серьезные ожоги, его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 18.

Гострудинспекция начала расследование, в ходе него специалисты намерены выяснить все обстоятельства и причины случившегося.

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