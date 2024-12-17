59-летняя женщина попала под трамвай в Таганроге

В Таганроге 59-летняя женщина попала под трамвай. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, но поездка в больницу не потребовалась. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент произошел рано утром 17 декабря на улице Москатова. Известно, что общественным транспортом управлял 54-летний водитель.
Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Правоохранители просят пешеходов быть предельно осторожными на дорогах.
Напомним, ранее глава СК России поручил проверить аварию с участием машины скорой помощи в Ростове-на-Дону.