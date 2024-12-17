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59-летняя женщина попала под трамвай в Таганроге

В Таганроге женщина переходила рельсы и попала под трамвай.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге 59-летняя женщина попала под трамвай. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, но поездка в больницу не потребовалась. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошел рано утром 17 декабря на улице Москатова. Известно, что общественным транспортом управлял 54-летний водитель.

Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Правоохранители просят пешеходов быть предельно осторожными на дорогах.

Напомним, ранее глава СК России поручил проверить аварию с участием машины скорой помощи в Ростове-на-Дону.