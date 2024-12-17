Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море сейчас невозможны

«На море сейчас большой шторм, и морспасслужба сейчас не может работать при таких условиях. Поэтому сорбентами мы обрабатываем те, которые у нас есть именно на берегу. А что касается ловушек, они во время такого шторма не работают. Как только погода стихнет, конечно, мы будем дополнительно уже заниматься — и очищать, и работать сорбентами, и, соответственно, выставлять ловушки», — сказал Штриков в эфире телеканала «Россия 24».
Он также добавил, что в ближайшее время планируется провести совещание под руководством губернатора.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С «Волгонефти 239», севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла — предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.