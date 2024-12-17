Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море сейчас невозможны

«На море сейчас большой шторм, и морспасслужба сейчас не может работать при таких условиях. Поэтому сорбентами мы обрабатываем те, которые у нас есть именно на берегу. А что касается ловушек, они во время такого шторма не работают. Как только погода стихнет, конечно, мы будем дополнительно уже заниматься — и очищать, и работать сорбентами, и, соответственно, выставлять ловушки», — сказал Штриков в эфире телеканала «Россия 24».