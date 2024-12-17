Бастрыкин поручил доложить о падении ребенка в люк в Новороссийске

О произошедшем стало известно 16 декабря из соцсетей. Очевидцы помогли упавшему мальчику выбраться из люка, используя подручные средства. Ребенок не пострадал.
После происшествия краевой СУ СК России возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи проверяют соблюдение подрядчиком правил безопасности при строительстве.
Господин Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления Андрею Маслову доложить об установленных обстоятельствах инцидента.