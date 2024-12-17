Экипаж третьего танкера, подавшего сигнал бедствия, в безопасности, сообщает ТАСС.
Все моряки на третьем танкере в районе порта Кавказ не пострадали. Кроме того, герметичность корпуса судна, подавшего сигнал бедствия, не нарушена.
Напомним, плохая погода в Керченском проливе привела к повреждению танкера «Волгонефть 212». После этого его экипаж, который состоит из 13 человек, запросил помощь.
Ранее сообщалось, один из затонувших танкеров в Черном море не имел действующих документов. По данным реестровой книги Российского Речного Регистра, на судно «Волгонефть 239», которое потерпело крушение 15 декабря, не было разрешения на плавание. «Состояние судна — 08 — Приостановлено действие документов», — указано в реестровой книге.
Мы писали, в Анапе ввели режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов на береговую линию.