Экипаж третьего танкера, подавшего сигнал бедствия, в безопасности

Ранее сообщалось, один из затонувших танкеров в Черном море не имел действующих документов. По данным реестровой книги Российского Речного Регистра, на судно «Волгонефть 239», которое потерпело крушение 15 декабря, не было разрешения на плавание. «Состояние судна — 08 — Приостановлено действие документов», — указано в реестровой книге.