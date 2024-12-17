Главу района в Бурятии уволили за пьяную езду и ДТП

«Крайне неприглядная ситуация с главой Баргузинского района М. А. Мишуриным. Сел за руль выпивший. Юридически это еще не подтверждено, но практически можно считать доказанным. На служебной машине попал в аварию. Других людей не затронул, только сам пострадал и машину помял», — написал Цыденов.