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Главу района в Бурятии уволили за пьяную езду и ДТП

УЛАН-УДЭ, 17 дек — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в своем Telegram-канале, что уволил главу Баргузинского района республики Михаила Мишурина за пьяную езду на служебном автомобиле и ДТП.

Источник: © РИА Новости

«Крайне неприглядная ситуация с главой Баргузинского района М. А. Мишуриным. Сел за руль выпивший. Юридически это еще не подтверждено, но практически можно считать доказанным. На служебной машине попал в аварию. Других людей не затронул, только сам пострадал и машину помял», — написал Цыденов.

По словам главы региона, дело этим не закончилось, дальше Мишурин попытался подделать анализы и документы. Однако были подключены полиция, прокуратура, сейчас ведется следствие.

«Подписал указ об увольнении А. М. Мишурина по утрате доверия», — подчеркнул Цыденов.