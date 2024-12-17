Ученый: загрязнение нефтью Черного моря угрожает дельфинам

«Экосистема очень долго обновлялась и восстанавливалась, было обследовано побережье и дно, брали пробы воды. Мазут — тяжелый, он оседает на дно в больших количествах и долго еще является источником вещества. Еще даже в прошлом году находили на берегу кусочки-окатыши мазута, следы оставались на пляжных полотенцах. Его понемногу размывает, но это небыстрый процесс», — отметил он.