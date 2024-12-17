Ученый: загрязнение нефтью Черного моря угрожает дельфинам

Эксперт пояснил, что животным грозит накопление токсинов, которые попадут в организм вместе со съеденной рыбой. Это возможно, поскольку именно в районе Керченского пролива проходят пути миграции рыбы в Азовское море и обратно в Черное, также там находятся места кормежки всех китообразных, обитающих в Черном море. Речь идет об афалинах, азовках и белобочках.
Кроме того, дельфинам угрожают и ожоги при попадании самого животного в пятно нефтепродуктов. Еще одним фактором может стать вода с примесью нефтепродуктов, которая попадает в организм дельфина через рот.
Ученый отмечает, что дельфин — разумное существо, он будет избегать мазутного пятна в море, но если только будет такая возможность.
Глазов напомнил, что подобная ситуация в этом районе Черного моря произошла в 2007 году. Тогда из-за разлива нефтепродуктов погибло большое количество морских обитателей, в том числе дельфинов. Их тела потом выносило на берег.
«Экосистема очень долго обновлялась и восстанавливалась, было обследовано побережье и дно, брали пробы воды. Мазут — тяжелый, он оседает на дно в больших количествах и долго еще является источником вещества. Еще даже в прошлом году находили на берегу кусочки-окатыши мазута, следы оставались на пляжных полотенцах. Его понемногу размывает, но это небыстрый процесс», — отметил он.