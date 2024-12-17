На третьем танкере «Волгонефть» произошла утечка мазута

По информации источника, на судне «Волгонефть-109», которое перевозило четыре тысячи тон мазута, произошла утечка груза. Сигнал бедствия был подан в 00:30 по московскому времени во вторник, 17 декабря. По словам капитана, у судна нарушена герметичность четвертого грузового танка и мазут выливается в балластный танк. Между тем герметичность самого корпуса судна не нарушена, так что нефтепродукты в воду не вытекают.