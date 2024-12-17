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После ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург открыли одну из полос

Ближе к вечеру 17 декабря открыта для движения одна из полос на 191-м километре трассы Пермь — Екатеринбург в сторону Перми.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП произошло днем 17 декабря. По предварительным данным, водитель одного грузовика допустил столкновение с другой фурой марки Dongfeng, которая ехала впереди. Машины были с прицепами, которые после ДТП перекрыли обе полосы движения.

В аварии никто не пострадал. На несколько часов было закрыто движение по обеим полосам в сторону Перми. Объезд был организован через Ачит.

«Движение транспорта на 191 км федеральной автодороги “Пермь-Екатеринбург” частично восстановлено по одной полосе проезжей части», — сообщили в ведомстве в 16:50.

«МК-Урал» ранее писал, что днем 17 декабря на 191-м километре трассы Пермь — Екатеринбург (в районе развязки на Ачит и Красноуфимск) произошла авария, в результате которой было полностью перекрыто движение в сторону Перми.

Движение ограничено в районе ДТП. На участке образовывается большая пробка.