Эксперт Глазов прокомментировал состояние птиц, попавших в мазут в Черном море

Профессор кафедры биологии и зоологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, доктор биологических наук Сергей Иванов в свою очередь сообщил ТАСС, что разлив нефтепродуктов может быть опасен для чаек и гагар, обитающих в акватории. «Опасность этого разлива для животных, конечно, остается, поскольку чайки садятся на воду, гагары. Оперение пропитывается нефтепродуктами. Они теряют способность летать. И таким образом, происходит, собственно трагедия. Если говорить в целом, то в зимнее время активность меньше. Многие птицы улетели в южные края, в том числе водоплавающие. Поэтому немножко, как говорится, в этом отношении объектов поражения будет меньше, но опасность сохраняется», — отметил он.