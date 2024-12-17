Эксперт Глазов прокомментировал состояние птиц, попавших в мазут в Черном море

«Срок зависит от температуры воздуха. Нефтепродукты покрывают перья, и [птицы] теряют терморегуляцию. И если в обычной ситуации они могут довольно долгое время провести на поверхности воды, не согреваясь специально, то загрязненное перо теряет необходимые свойства. Полагаю, вопрос нескольких суток», — сказал Глазов.
Он добавил, что, кроме того, наличие нефтепродуктов на перьях усугубляет общее состояние птиц, так как усиливается заражение токсинами, снижаются шансы на выживание.
«Сейчас [в зоне заражения] птицы, которые находятся на зимовке. Одна из главных сложностей сейчас — отловить птицу, чтобы почистить [оперение от нефтепродуктов], ведь она сама не придет и не попросит помощи», — отметил ученый.
Профессор кафедры биологии и зоологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, доктор биологических наук Сергей Иванов в свою очередь сообщил ТАСС, что разлив нефтепродуктов может быть опасен для чаек и гагар, обитающих в акватории. «Опасность этого разлива для животных, конечно, остается, поскольку чайки садятся на воду, гагары. Оперение пропитывается нефтепродуктами. Они теряют способность летать. И таким образом, происходит, собственно трагедия. Если говорить в целом, то в зимнее время активность меньше. Многие птицы улетели в южные края, в том числе водоплавающие. Поэтому немножко, как говорится, в этом отношении объектов поражения будет меньше, но опасность сохраняется», — отметил он.
Ученый отметил, что в зимнее время заканчивается также и миграция рыб, не появились пока мальки после нереста, что также может снизить ущерб от загрязнения. В свою очередь директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей отметила, что опасность представляет уничтожение планктона, который является основой кормовой базы для моллюсков, рыб и другие гидробионтов. Помимо этого, в организмах дельфинов, крупных морских обитателей, может происходить постепенное накопление токсичных веществ. Есть опасность для птиц.