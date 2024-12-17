Российские туристы попали в печально известную тюрьму Туниса: за что их могли арестовать

Сейчас одна из главных проблем, отмечает РИА «Новости», заключается в том, что россиянам не предоставляют переводчика. Условия содержания в тюрьме, о которой ходит плохая слава, тоже не из лучших: кормят там относительно нормально, но есть сложности со спальными местами и одеялами.