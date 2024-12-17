Российские туристы попали в печально известную тюрьму Туниса: за что их могли арестовать

Одиннадцать граждан Российской Федерации, задержанных в Тунисе, помещены под стражу в одну из самых печально известных тюрем страны «Морнагия». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на невесту одного из арестованных туристов.
В начале ноября 2024 года группа из 11 российских туристов поехала в селение Хайдра вблизи тунисско-алжирской границы. Там россияне хотели посмотреть памятники времен Римской империи. Но вскоре связь с туристами пропала. Как выяснилось, их задержала полиция Туниса и поместила под стражу.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов в беседе с «Аргументами и фактами» озвучил версию, что россиян могли задержать из-за нарушения местных запретов. Например, туристы по незнанию могли фотографировать тунисских силовиков или объекты с государственными флагами.
Тунис отличается ревностным подходом к соблюдению требований законодательства относительно фотографирования различных объектов. Запреты на фото присущи многим странам Востока. Например, в Турции задерживали российского туриста за снимок местной жительницы без ее согласия.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР), пишет РБК, уточнили, что туристы путешествовали самостоятельно, а не по путевке какой-либо компании. В российском консульстве о причинах задержания граждан РФ пока не сообщают.
Сейчас одна из главных проблем, отмечает РИА «Новости», заключается в том, что россиянам не предоставляют переводчика. Условия содержания в тюрьме, о которой ходит плохая слава, тоже не из лучших: кормят там относительно нормально, но есть сложности со спальными местами и одеялами.