Челябинец напал на девушку в подъезде и отобрал телефон

В дежурную часть обратилась 21-летняя местная жительница с заявлением о том, что в доме по улице Гончаренко за ней в подъезд зашел незнакомый молодой человек, ударил ее и забрал сотовый телефон, после чего скрылся.
«Полицейские установили и задержали подозреваемого, ранее судимого за аналогичное преступление 20-летнего местного жителя. Похищенный телефон у него изъят и после проведения необходимых следственных действий будет возвращен законной владелице», — заявили в полиции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.