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Челябинец напал на девушку в подъезде и отобрал телефон

Сотрудники полиции Челябинска задержали подозреваемого в грабеже сотового телефона в подъезде дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В дежурную часть обратилась 21-летняя местная жительница с заявлением о том, что в доме по улице Гончаренко за ней в подъезд зашел незнакомый молодой человек, ударил ее и забрал сотовый телефон, после чего скрылся.

«Полицейские установили и задержали подозреваемого, ранее судимого за аналогичное преступление 20-летнего местного жителя. Похищенный телефон у него изъят и после проведения необходимых следственных действий будет возвращен законной владелице», — заявили в полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.