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Мэрия Сочи: зону оползня на Российской огородили

На оползневом склоне возле дома в Сочи приступили к работам.

Источник: администрация Сочи

В Сочи начали водоотведение с оползневого склона на улице Российской, где из-за переувлажнения грунта после сильных ливней активизировалось движение. Об этом «КП»-Кубань" рассказали в мэрии курорта.

«Специалисты приступают к отведению воды со склона, чтобы минимизировать нагрузку», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается также, что зону оползня огородили. На случай необходимости для обеспечения безопасности жителей на месте дежурят сотрудники Службы спасения.

Напомним, оползень начал разрушать подпорную стену возле дома 2/2 на улице Российской в поселке Дагомыс поздним вечером 16 декабря.

ЖКХ