Мэрия Сочи: зону оползня на Российской огородили

В Сочи начали водоотведение с оползневого склона на улице Российской, где из-за переувлажнения грунта после сильных ливней активизировалось движение. Об этом «КП»-Кубань" рассказали в мэрии курорта.
«Специалисты приступают к отведению воды со склона, чтобы минимизировать нагрузку», — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Отмечается также, что зону оползня огородили. На случай необходимости для обеспечения безопасности жителей на месте дежурят сотрудники Службы спасения.
Напомним, оползень начал разрушать подпорную стену возле дома 2/2 на улице Российской в поселке Дагомыс поздним вечером 16 декабря.