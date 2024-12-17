Эксперт рассказал о последствиях вылившихся нефтепродуктов в Черное море

«То, что это мазут — это и хорошо, и плохо. Он достаточно тяжелый, если не ошибаюсь, он называется М100, он приблизительно той же плотности, что и соленая (морская) вода. Это хорошо, потому что он не будет растекаться пленкой на большие площади, когда впоследствии при выбрасывании на берег загрязняется большая береговая полоса. Однако за счет перемешивания он формирует некую массу, взвесь мазута и воды, находится в толще воды. На поверхности собирать будут механически, а в толще воды мазут собрать не получится», — сказал Станичный.