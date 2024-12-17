На Дону будут судить фермера, расстрелявшего студентку в Цимлянском районе

Согласно сообщению, в апреле 2024 года на окраине Цимлянского района фигурант заметил рядом со своим арендованным земельным участком проезжающий мимо автомобиль. Как утверждается, недовольный этим обвиняемый начал стрелять по машине, в которой находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая. В результате девушка получила четыре пулевых ранения и была доставлена в больницу Волгодонска. Однако врачам не удалось ее спасти.
В отношении фермера было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство (ч. 1 ст. 105; ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ходе следствия фигуранта заключили под стражу.