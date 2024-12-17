Генерал-лейтенант Кириллов рассказывал о «начавшейся за ним охоте»

Кириллов занимал пост начальника РХБЗ с начала 2017 года. После начала военной операции генерал проводил брифинги, в том числе про военно-биологическую деятельность США. В декабре 2023 года он говорил о подготовке Службами безопасности Украины (СБУ) провокации с использованием боевого отравляющего вещества. По данным Минобороны, такие выводы были сделаны после получения доступа к лабораториям в Рубежном, Северодонецке и Херсоне, а также к объектам в ЛНР и ДНР.