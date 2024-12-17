Генерал-лейтенант Кириллов рассказывал о «начавшейся за ним охоте»

За генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым «велась охота». Об этом он рассказывал сам, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников.
По словам Ситникова, Кириллов «некоторое время назад» сказал губернатору, что «охота на него началась». Губернатор полагает, что это связано с тем, что под руководством Кириллова «была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях — в том числе, на территории Украины».
Кириллов занимал пост начальника РХБЗ с начала 2017 года. После начала военной операции генерал проводил брифинги, в том числе про военно-биологическую деятельность США. В декабре 2023 года он говорил о подготовке Службами безопасности Украины (СБУ) провокации с использованием боевого отравляющего вещества. По данным Минобороны, такие выводы были сделаны после получения доступа к лабораториям в Рубежном, Северодонецке и Херсоне, а также к объектам в ЛНР и ДНР.
В октябре 2024-го Кириллов заявлял, что Украина готовит провокацию и хочет обвинить Россию в использовании отравляющих веществ в зоне проведения военной операции. Летом генерал говорил, что на Украину ввозят отходы химпроизводств и отработанное ядерное топливо для изготовления «грязной бомбы».
Генерал-лейтенант Кириллов погиб утром 17 декабря. Он выходил из подъезда дома в Москве на Рязанском проспекте, когда прогремел взрыв. Источник РБК, близкий к МВД, сообщал, что был подорван штатный боеприпас. Следствие полагает, что он был спрятан в электросамокат, который был припаркован около входа в подъезд.
О том, что украинские спецслужбы причастны к теракту, пишут также Reuters, The Wall Street Journal (WSJ) и «Укринформ» со ссылкой на источники. При этом советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее заявил о непричастности Киева к убийству генерала.
16 декабря, за день до гибели Кириллова, украинская «Судебно-юридическая газета» сообщала, что СБУ заочно предъявила ему обвинения по статье о военном преступлении в использовании «запрещенного химического оружия».