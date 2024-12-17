В Дагестане задержали подозреваемого в двух убийствах на Ставрополье

«Мои коллеги из уголовного розыска полиции Ставропольского края во взаимодействии с сотрудниками краевого УФСБ России и регионального подразделения СК России задержали подозреваемого в серии преступлений. Мужчина, который более 10 лет находился в розыске, в ходе оперативно-розыскных мероприятий при поддержке сотрудников Росгвардии был задержан на территории Республики Дагестан. Предварительно установлено, что злоумышленник причастен к двум убийствам по найму, которые в июле и ноябре 2013 года были совершены в Нефтекумском округе Ставропольского края», — написала Волк.
По данным правоохранителей, трое соучастников по просьбе знакомого приобрели самодельные взрывные устройства. С их помощью были взорваны автомобили двоих жителей Ставрополья, которые в результате скончались. В том же 2013 году оперативники задержали двоих исполнителей преступлений, спустя три года суд вынес им обвинительный приговор. Однако третий фигурант скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск.
Задержанный обвиняется в убийстве, умышленном уничтожении имущества, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ или взрывных устройств (статьи 105, 167, 222 и 222.1 УК РФ), Суд заключил его под стражу.