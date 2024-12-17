В Дагестане задержали подозреваемого в двух убийствах на Ставрополье

«Мои коллеги из уголовного розыска полиции Ставропольского края во взаимодействии с сотрудниками краевого УФСБ России и регионального подразделения СК России задержали подозреваемого в серии преступлений. Мужчина, который более 10 лет находился в розыске, в ходе оперативно-розыскных мероприятий при поддержке сотрудников Росгвардии был задержан на территории Республики Дагестан. Предварительно установлено, что злоумышленник причастен к двум убийствам по найму, которые в июле и ноябре 2013 года были совершены в Нефтекумском округе Ставропольского края», — написала Волк.