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Суд в Аризоне приговорил россиянина к двум годам тюрьмы за экспорт авиазапчастей

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Суд штата Аризона приговорил к двум годам тюрьмы россиянина Василия Беседина по делу о незаконном экспорте авиационных технологий и запчастей из США в Россию. Об этом говорится в документах суда.

Источник: AP 2024

Подсудимый осужден на 24 месяца тюремного срока с учетом времени, проведенного под стражей. После этого последуют три года под надзором. Отмечается, что если подсудимый будет депортирован, ему будет запрещено повторно въезжать в США без легального разрешения.

Суд рекомендовал разместить подсудимого в тюремном учреждении во Флориде для облегчения семейных посещений.

Россиянин был задержан в мае 2023 года по подозрению в причастности к поставкам запчастей российским авиакомпаниям и помощи в обходе антироссийских санкций.