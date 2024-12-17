Суд в Аризоне приговорил россиянина к двум годам тюрьмы за экспорт авиазапчастей

Подсудимый осужден на 24 месяца тюремного срока с учетом времени, проведенного под стражей. После этого последуют три года под надзором. Отмечается, что если подсудимый будет депортирован, ему будет запрещено повторно въезжать в США без легального разрешения.
Суд рекомендовал разместить подсудимого в тюремном учреждении во Флориде для облегчения семейных посещений.
Россиянин был задержан в мае 2023 года по подозрению в причастности к поставкам запчастей российским авиакомпаниям и помощи в обходе антироссийских санкций.