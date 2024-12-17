Разлитый в море мазут скопился в трех районах на побережье Кубани

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье. В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.