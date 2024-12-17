Разлитый в море мазут скопился в трех районах на побережье Кубани

По его словам, на местах развернуты оперативные штабы, проводится интенсивная работа по ликвидации выброшенного из акватории мазута.
«Алгоритм его утилизации уже определен и проработан. Всю пострадавшую береговую зону разделили на сектора, за каждым закрепили ответственных, они будут мониторить обстановку. Если нефтепродукты обнаружат в новых очагах — будем расширять группировку», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
На месте работают сотрудники МЧС, «Кубань-СПАС», а также волонтеры. Координируют работу штабов главы муниципальных образований.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье. В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.
В Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района, а также в станице Благовещенской Анапы из-за попадания нефтепродуктов на береговую полосу объявлен режим ЧС муниципального характера.