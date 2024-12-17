Какая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе

По мнению Артова, донное загрязнение, которое образуется из-за оседания тяжелых фракций нефтепродуктов, может оказать воздействие на придонную рыбу, которая питается в Керченском проливе моллюсками, рачками и водорослями.
«Вся придонная фауна — это питание, например, кефали. И не исключено, что при уловах будущего года рыбаки, поймав кефаль, могут увидеть в ее организме нефть и почувствовать, что рыба пахнет. Скорее всего, так и будет. Только степень может быть большая или небольшая, все зависит от объема (загрязнения — ред.)».
То же самое может ожидать и два вида камбалы — калкан и глосса, а также, возможно, пиленгас, добавил он.
«Их могут выловить в Азовском море, куда они уйдут после того, как питались в Керченском проливе», — отметил Артов.
Чем эффективнее и быстрее будут минимизированы последствия аварии на флору и фауну, тем раньше восстановится экосистема после удара, добавил Артов.
«Понадобится до пяти лет, а может быть, и больше — в зависимости от объемов загрязнения, чтобы восстановиться», — заключил эксперт.
После крушения танкеров нефть вынесло на побережье Краснодарского края.
Ранее Артов рассказал, при каких условиях мазут после разлива из-за ЧП с танкерами в Керченском проливе может попасть в Черное море и достигнуть заповедной зоны Крыма.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье. В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.
После крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе также произошел разлив мазута.