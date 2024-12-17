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Какая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. Из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе могут пострадать придонные виды промысловой рыбы, в том числе кефаль, камбала и пиленгас. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации «Экология и Мир» Андрей Артов, отметив, что для полного восстановления экосистеме потребуется около пяти лет.

Источник: РИА "Новости"

По мнению Артова, донное загрязнение, которое образуется из-за оседания тяжелых фракций нефтепродуктов, может оказать воздействие на придонную рыбу, которая питается в Керченском проливе моллюсками, рачками и водорослями.

«Вся придонная фауна — это питание, например, кефали. И не исключено, что при уловах будущего года рыбаки, поймав кефаль, могут увидеть в ее организме нефть и почувствовать, что рыба пахнет. Скорее всего, так и будет. Только степень может быть большая или небольшая, все зависит от объема (загрязнения — ред.)».

сказал Артов

То же самое может ожидать и два вида камбалы — калкан и глосса, а также, возможно, пиленгас, добавил он.

«Их могут выловить в Азовском море, куда они уйдут после того, как питались в Керченском проливе», — отметил Артов.

Чем эффективнее и быстрее будут минимизированы последствия аварии на флору и фауну, тем раньше восстановится экосистема после удара, добавил Артов.

«Понадобится до пяти лет, а может быть, и больше — в зависимости от объемов загрязнения, чтобы восстановиться», — заключил эксперт.

После крушения танкеров нефть вынесло на побережье Краснодарского края.

Ранее Артов рассказал, при каких условиях мазут после разлива из-за ЧП с танкерами в Керченском проливе может попасть в Черное море и достигнуть заповедной зоны Крыма.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе в воскресенье. В понедельник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.

Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.

После крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе также произошел разлив мазута.

экология