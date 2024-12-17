Какая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе

«Вся придонная фауна — это питание, например, кефали. И не исключено, что при уловах будущего года рыбаки, поймав кефаль, могут увидеть в ее организме нефть и почувствовать, что рыба пахнет. Скорее всего, так и будет. Только степень может быть большая или небольшая, все зависит от объема (загрязнения — ред.)».