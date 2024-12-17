В Симферополе горела многоэтажка: пожарные спасли 45-летнюю женщину

Во вторник, 17 декабря, в Симферополе горел многоквартирный дом, пожарные спасли 45-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
Инцидент произошел днем на улице Трубаченко. На седьмом этаже многоквартирного дома начался пожар. На место прибыли сотрудники МЧС. Во время разведки они вывели из квартиры 45-летнюю местную жительницу. Пострадавшую передали медикам скорой помощи.
Пожарные потушили огонь. Площадь возгорания вещей составила шесть квадратных метров. На месте происшествия работали 18 человек личного состава и пять единиц техники.
«Причину установят эксперты», — говорится в сообщении.