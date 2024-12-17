В Симферополе горела многоэтажка: пожарные спасли 45-летнюю женщину

Инцидент произошел днем на улице Трубаченко. На седьмом этаже многоквартирного дома начался пожар. На место прибыли сотрудники МЧС. Во время разведки они вывели из квартиры 45-летнюю местную жительницу. Пострадавшую передали медикам скорой помощи.