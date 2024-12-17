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Эксперт: из-за разлива мазута в Черном море пострадают дельфины

Разлив мазута затронул главную зону питания дельфинов.

Источник: РИА "Новости"

Эксперт: из-за разлива мазута в Черном море пострадают дельфины, сообщает ТАСС со ссылкой на научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции РАН Дмитрия Глазова.

Млекопитающим грозит накопление токсинов, которые попадут в их организм вместе с пищей, так как именно в районе Керченского пролива проходят пути миграции рыбы в Азовское море и обратно в Черное.

Кроме того, там находится место для питания всех китообразных, обитающих на Кубани: афалина, азовка и белобочка. Эксперт уточняет, что дельфинам грозят ожоги при попадании в область нефтяного пятна.

Напомним, эксперт рассказал, кому угрожает разлив нефтепродуктов в Черном море. Риски для обитателей моря делятся на близкие и долговременные. Первые — для контактировавших с нефтепродуктами. Для животных, преимущественно морских птиц и дельфинов, попавших в токсичную среду, есть риск фатальных последствий.

экология