Жительницу Подмосковья будут судить за хищение денег для бойцов СВО

«Суражский районный суд рассмотрит уголовное дело о хищении денежных средств для нужд участников специальной военной операции… обвиняемая под видом лица, оказывающего помощь волонтерам в поставках спецсредств для нужд участников СВО, получила от потерпевшего в качестве оплаты за покупку запчасти для ремонта квадрокоптеров 26 000 рублей, однако свои обязательства по их поставке не выполнила, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению», — говорится в сообщении.
По версии следствия, фигурантка также обязалась осуществить поставку товаров для нужд участников СВО волонтерскому движению «Поможем вместе 32 Сураж» и получила от организатора движения более 486 тысяч рублей для покупки биноклей, тепловизоров и квадрокоптера, однако свои обязательства по поставке оборудования она не выполнила, забрав деньги себе.
По данным пресс-службы суда, 42-летняя жительница Московской области обвиняется по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба), части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).