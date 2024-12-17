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Жительницу Подмосковья будут судить за хищение денег для бойцов СВО

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Жительницу Подмосковья, присвоившую более 500 тысяч рублей, предназначавшихся на ремонт и покупку спецоборудования для бойцов СВО, будут судить в Брянской области, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Источник: © РИА Новости

«Суражский районный суд рассмотрит уголовное дело о хищении денежных средств для нужд участников специальной военной операции… обвиняемая под видом лица, оказывающего помощь волонтерам в поставках спецсредств для нужд участников СВО, получила от потерпевшего в качестве оплаты за покупку запчасти для ремонта квадрокоптеров 26 000 рублей, однако свои обязательства по их поставке не выполнила, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурантка также обязалась осуществить поставку товаров для нужд участников СВО волонтерскому движению «Поможем вместе 32 Сураж» и получила от организатора движения более 486 тысяч рублей для покупки биноклей, тепловизоров и квадрокоптера, однако свои обязательства по поставке оборудования она не выполнила, забрав деньги себе.

По данным пресс-службы суда, 42-летняя жительница Московской области обвиняется по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба), части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).