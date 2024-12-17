Несколько человек пострадали в результате массовой аварии в Алматы

«Водитель автомашины марки ВАЗ, следуя по улице Утемисулы в северном направлении, на пересечении с улицей вдоль БАКа выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с 5 автомашинами», — сообщили в ведомстве.