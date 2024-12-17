Несколько человек пострадали в результате массовой аварии в Алматы

Видео с места ДТП опубликовано в Instagram-паблике kris.p.karasai. Сообщается, что авария произошла вдоль БАКа в Алматы.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП города, авария имела место 15 декабря в 12:50 в Алатауском районе.
«Водитель автомашины марки ВАЗ, следуя по улице Утемисулы в северном направлении, на пересечении с улицей вдоль БАКа выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с 5 автомашинами», — сообщили в ведомстве.
В результате ДТП пять человек, в том числе 21-летний водитель ВАЗ, с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.
К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления дознания департамента полиции города Алматы.