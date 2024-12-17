Эксперты рассказали о последствиях вылившихся нефтепродуктов в Черное море

Животные будут поедать загрязненную рыбу, в их организме начнут накапливаться токсины, что приведет к их гибели. Кроме того, дельфины могут глотать воду с примесью нефтепродуктов. Ученый полагает, что животные будут избегать мазутных пятен, но от контакта с нефтепродуктами они вряд ли смогут уберечься на 100%.