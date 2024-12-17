Эксперты рассказали о последствиях вылившихся нефтепродуктов в Черное море

Старший научный сотрудник, заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный уверен, что процесс сбора мазута в Черном море будет затруднительным. Плотность продукта соответствует плотности морской воды, поэтому он не будет растекаться пленкой на большие участки, будет выбрасываться на берег.
«Однако за счет перемешивания он формирует некую массу, взвесь мазута и воды, находится в толще воды. На поверхности собирать будут механически, а в толще воды мазут собрать не получится», — рассказал эксперт РИА Новости.
Ученый предупреждает, что собрать мазут в толще воды будет проблематично, поэтому он осядет на дно. Загрязнения будут давать о себе знать в течение долгих лет.
Сергей Станичный уточнил, что после подобных аварий последствия ощущались даже через сотню лет.
По предварительным прогнозам, мазутное пятно будет смещаться на участок Тамани между поселком Волна и Крымским мостом. Также возможно, что взвесь притянет на берега Крыма.
Кандидат химических наук, доцент кафедры общей химии КФУ им. Вернадского Константин Работягов уверен, что ЧП с разливом мазута могло иметь более серьезные последствия, но ситуацию спас шторм и холодная погода.
Ученый объяснил, что в холодной воде растворимость токсинов меньше, чем в жару. Волнение на море заставит нефтепродукты перемешаться с песком, эти комки будет проще утилизировать, когда их выбросит на берег.
Работягов предполагает, что часть нефтепродуктов останется на дне, в течение нескольких месяцев их будет выбрасывать на берег.
«И если вот местные власти каким-то образом сподобятся, чтобы потихонечку это дело все убрать до начала весны, то, вероятно, неприятностей можно будет избежать», — цитирует эксперта RTVI.
Если же утилизацией мазута не заниматься, то водорастворимые компоненты продукта начнут «травить» мелкую рыбу, погибнет планктон. В итоге ЧП может сократить поголовье промысловых рыб в Черном море.
Научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, исполнительный директор Совета по морским млекопитающим Дмитрий Глазов считает, что загрязнение мазутом Черного моря «ударит» по трем видам китообразных — афалинам, азовкам и белобочкам.
Животные будут поедать загрязненную рыбу, в их организме начнут накапливаться токсины, что приведет к их гибели. Кроме того, дельфины могут глотать воду с примесью нефтепродуктов. Ученый полагает, что животные будут избегать мазутных пятен, но от контакта с нефтепродуктами они вряд ли смогут уберечься на 100%.
Эксперт напомнил, что разлив нефтепродуктов уже происходил в Черном море в 2007 году, что стало причиной массовой гибели дельфинов.
«Экосистема очень долго обновлялась и восстанавливалась, было обследовано побережье и дно, брали пробы воды. Мазут — тяжелый, он оседает на дно в больших количествах и долго еще является источником вещества. Еще даже в прошлом году находили на берегу кусочки-окатыши мазута, следы оставались на пляжных полотенцах. Его понемногу размывает, но это небыстрый процесс», — объяснил он ТАСС.
15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера с нефтью. Судна принадлежат компании «Волгонефть 212». Сейчас в шести населенных пунктах Краснодарского края, где отмечен выброс нефтепродуктов на берег, введен режим повышенной готовности. Загрязнения удаляются спасателями и волонтерами.