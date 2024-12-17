В Чувашии осудили иностранцев за организацию канала незаконной миграции

УФСБ и МВД по региону установлено, что в 2023 году три организатора преступления — граждане Йемена, Иордании и Египта — привлекли жителей Чувашии за денежное вознаграждение к оказанию содействия незаконному въезду в Россию граждан из Ближнего Востока.
«Внося недостоверные сведения в документы, предоставляемые в управление по вопросам миграции МВД по Чувашии от лица приглашающей стороны, сообщники оформили ходатайства о выдаче приглашений 33 гражданам террористически опасных государств», — говорится в сообщении.
Ленинский районный суд Чебоксар вынес обвинительный приговор десятерым участникам преступной группы по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).
«Граждане Йемена и Иордании приговорены к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 250 тысяч и 300 тысяч рублей. Их восемь сообщников осуждены на срок от 2 лет и 6 месяцев до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года», — подчеркивается в сообщении.