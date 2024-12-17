В Чувашии осудили иностранцев за организацию канала незаконной миграции

«Граждане Йемена и Иордании приговорены к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 250 тысяч и 300 тысяч рублей. Их восемь сообщников осуждены на срок от 2 лет и 6 месяцев до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года», — подчеркивается в сообщении.