В Волгоградской области потушили пожар на площади 500 квадратных метров

Ранее «Волгоградская правда.ру» со ссылкой на администрацию города Фролово сообщала, что пожар произошел в торговой точке на улице Спартаковской около 13.25. Благодаря слаженным действиям пожарных и муниципальных служб возгорание удалось локализовать в 14.16.
По последним данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, ликвидация пожара на площади 500 квадратных метров была объявлена в 15.10. Погибших и пострадавших нет.
В ближайшее время сотрудники испытательной пожарной лаборатории установят точную причину пожара. На месте происшествия работают 23 специалиста и 7 единиц техники.