В Волгоградской области потушили пожар на площади 500 квадратных метров

Ранее «Волгоградская правда.ру» со ссылкой на администрацию города Фролово сообщала, что пожар произошел в торговой точке на улице Спартаковской около 13.25. Благодаря слаженным действиям пожарных и муниципальных служб возгорание удалось локализовать в 14.16.