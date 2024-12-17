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В Волгоградской области потушили пожар на площади 500 квадратных метров

Во вторник, 17 декабря, во Фролово загорелся магазин стройматериалов. В связи с этим в школе, расположенной по соседству, отменили занятия.

Ранее «Волгоградская правда.ру» со ссылкой на администрацию города Фролово сообщала, что пожар произошел в торговой точке на улице Спартаковской около 13.25. Благодаря слаженным действиям пожарных и муниципальных служб возгорание удалось локализовать в 14.16.

По последним данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, ликвидация пожара на площади 500 квадратных метров была объявлена в 15.10. Погибших и пострадавших нет.

В ближайшее время сотрудники испытательной пожарной лаборатории установят точную причину пожара. На месте происшествия работают 23 специалиста и 7 единиц техники.

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