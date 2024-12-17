Утечка газа произошла на Петергофском шоссе

Неприятный запах газа почувствовали на улице жители дома 78/12 на Петергофском шоссе в Петербурге днем 17 декабря. Конечно, они это не оставили без внимания и обратились в диспетчерскую службу «ПетербургГаза». А когда специалисты прибыли на место, то выяснилось, что этот запах появился не просто так, а произошла утечка газа.
— По прибытию обнаружено, что организацией ООО «Магистраль» при проведении несогласованных работ по бурению поврежден газопровод, — сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «ПетербургГаза».
Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать утечку газа. Для этого пришлось отключить газоснабжение в 430 квартирах. Возобновят подачу, когда газопровод полностью восстановят.
Ранее «КП-Петербург» писала, что 70 домов остались без тепла в Московском районе из-за прорыва трубы.