Мощность сработавшего возле дома в Москве СВУ составила более 1 кг тротила

По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. При взрыве погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник. СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов), в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных к совершению преступления.