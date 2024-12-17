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Мощность сработавшего возле дома в Москве СВУ составила более 1 кг тротила

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Мощность самодельного взрывного устройства, сработавшего возле дома в Москве, где погиб начальник РХБЗ Игорь Кириллов, составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Мощность взрывного устройства, по уточненным данным, составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. При взрыве погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник. СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов), в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных к совершению преступления.