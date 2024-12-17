Почти тонну мазута убрали с пляжей Краснодарского края

Это происшествие связано с аварией двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые 15 декабря потерпели крушение в акватории Южной части Керченского пролива. В результате аварии из трюмов судов в море вылились большие объемы мазута.



Местные власти и экстренные службы оперативно отреагировали на ситуацию. Создан межведомственный оперативный штаб для координации всех действий по ликвидации последствий аварии. По словам Антона Мурадьянца, начальника аварийного-спасательного подразделения Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы, максимальное загрязнение зафиксировано вблизи станицы Благовещенская.



На данный момент спасатели Морспасслужбы совместно с МЧС России активно проводят работы по ликвидации загрязнения. Специалистами уже собрано почти тонна загрязненного грунта с пляжей. Для предотвращения дальнейшего загрязнения лимана в районе станицы Благовещенская планируется установить боновые заграждения длиной 150−200 метров.



Кроме того, для мониторинга ситуации используется спутниковое наблюдение, позволяющее отслеживать и локализовать нефтяные пятна в прибрежных водах Черного моря. Ведется активная работа по очистке береговой линии и предотвращению дальнейших экологических последствий.