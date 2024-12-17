В Минске вор вынес 13 000 рублей из квартиры на 13 этаже, проникнув через балкон

Также была установлена причастность мужчины к совершению еще одной квартирной кражи, о которой собственники не заявили в милицию. Так, в том же доме, но на 12-ом этаже, фигурант проник в чужую квартиру и вынес из нее деньги, а также камеру видеонаблюдения, которая висела внутри одной из комнат.