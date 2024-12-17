В Минске вор вынес 13 000 рублей из квартиры на 13 этаже, проникнув через балкон. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Говорится, что по горячим следам милицией был задержан серийный вор, который проникал в квартиры, которые были расположены исключительно на высоких этажах. В пресс-службе отметили, что на линию 102 позвонила собственница одной из квартир на 13-м этаже многоэтажки. Женщина рассказала, что, вернувшись домой, она заметила пропажу ювелирных украшений, а также денег на сумму примерно 13 000 рублей. Кроме того, в квартире была повреждена балконная дверь, оконная рама.
При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции в Могилеве по горячим следам был задержан 42-летний иностранец, который причастен к кражам из многоэтажек. Фигурант пояснил, что поехал в указанный город сразу после того, как совершил преступление. Он намеревался скрыться у своего знакомого, сбыть похищенное имущество.
Также была установлена причастность мужчины к совершению еще одной квартирной кражи, о которой собственники не заявили в милицию. Так, в том же доме, но на 12-ом этаже, фигурант проник в чужую квартиру и вынес из нее деньги, а также камеру видеонаблюдения, которая висела внутри одной из комнат.
Установлено, что у себя на родине задержанный девять раз привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи. Он задержан. Сейчас устанавливается его причастность к аналогичным кражам. Заведены уголовные дела по фактам хищений.
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